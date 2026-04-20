$!Militares resguardan motel en Culiacán tras privación de la libertad de una pareja

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano mantienen bajo resguardo las instalaciones de un motel ubicado en la salida sur de la ciudad, en las proximidades del Campo El Diez, luego de que se reportara la privación ilegal de la libertad de una pareja durante la tarde del pasado domingo. De acuerdo con los primeros informes, las personas afectadas, un hombre y una mujer, fueron retiradas del establecimiento contra su voluntad. El hecho se registró la tarde del domingo 19 de abril cuando civiles armados irrumpieron en el lugar, situado sobre la carretera Culiacán–ElDorado, y se llevaron por la fuerza a ambas personas.

Durante la intervención realizada este lunes 20 de abril, el personal militar localizó y puso bajo custodia dos motocicletas y diversos artículos de equipo táctico que se encontraban en la habitación donde presuntamente ocurrieron los hechos. En el interior de una de las habitaciones, las autoridades localizaron los vehículos ligeros, además de una mochila con pertenencias y dos cascos, uno negro y otro rosa, lo que permitió establecer la identidad preliminar de las víctimas como un hombre y una mujer.