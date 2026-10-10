$!Militares resultan lesionados tras desbarrancarse en Badiraguato

Una intensa movilización de rescate aéreo y terrestre se desplegó en Culiacán tras registrarse una grave volcadura en la zona alta de la sierra de Badiraguato, donde un grupo de efectivos militares sufrió un desbarrancamiento de casi 50 metros de profundidad.

Los lesionados, entre los cuales se reporta al menos a un elemento en estado de salud delicado, fueron evacuados de emergencia desde la zona serrana a bordo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas con destino a las instalaciones de la Novena Zona Militar, en la capital sinaloense.