$!Militares resultan lesionados tras desbarrancarse en Badiraguato

Una intensa movilización de rescate aéreo y terrestre se desplegó en Culiacán tras registrarse una grave volcadura en la zona alta de la sierra de Badiraguato, donde un grupo de efectivos militares sufrió un desbarrancamiento de casi 50 metros de profundidad.
Los lesionados, entre los cuales se reporta al menos a un elemento en estado de salud delicado, fueron evacuados de emergencia desde la zona serrana a bordo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas con destino a las instalaciones de la Novena Zona Militar, en la capital sinaloense.
La aeronave tocó tierra en el recinto militar ubicado sobre la Calzada Heroico Colegio Militar, donde un dispositivo de tres ambulancias, una perteneciente a la institución castrense y dos más del ISSSTE, ya aguardaba la llegada de los heridos para acelerar su traslado hospitalario.
Tras tocar tierra, los paramédicos procedieron al desembarque de los soldados para canalizarlos de inmediato al nosocomio del ISSSTE, situado a escasos metros de la sede militar, donde ingresaron al área de urgencias para recibir atención médica especializada.
Las autoridades competentes no han dado a conocer de forma oficial la identidad de los efectivos afectados ni los detalles precisos que desencadenaron la caída al abismo.