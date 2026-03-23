$!Mónica Zambada y ‘El Patas’ tramitaron amparos contra la FGR durante el operativo de El Salado

CULIACÁN. _ Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, y Omar Osvaldo Torres Cabada, alias “El Patas”, promovieron amparos en el Juzgado Cuarto federal contra detenciones por la Fiscalía General de la República durante el operativo que las fuerzas federales realizaron el jueves en las comunidades de El Álamo y Valle Escondido. Las acciones judiciales se dieron en el contexto del operativo realizado en la zona de El Salado y Quilá el pasado 19 de marzo, en el municipio de Culiacán, cuando Torres Cabada fue detenido por autoridades federales y Zambada, detenida y posteriormente liberada.

Mónica Zambada, aunque fue detenida, se determinó que no tenía relación con actividades delictivas y fue puesta en libertad. En el lugar también se encontró a una de sus hijas, ambas retenidas en una propiedad ligada al Cártel de Sinaloa.

Tras ser liberada, Mónica presentó lesiones por golpes y familiares señalaron que también tenía lesiones en el estómago. En el operativo la Marina abatió a 11 presuntos agresores y les aseguró armas de alto poder y equipo táctico. Los dos recursos, radicados en los expedientes 346/2026 y 347/2026, fueron admitidos el 19 de marzo de 2026 y publicados en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal del Juzgado Cuarto.

En el caso de Mónica Zambada, el juzgado determinó otorgar la suspensión de plano al considerar que los actos reclamados podrían poner en riesgo su integridad personal o su libertad.

En términos prácticos, esto significa que cualquier autoridad debe detener de inmediato actos como una posible detención fuera de procedimiento, incomunicación o cualquier acción que vulnere sus derechos.

La resolución también establece que, en caso de que haya sido detenida, deberá ser presentada sin demora ante el Ministerio Público, que tendrá un plazo legal para definir su situación.

Si no existe una detención legal, la autoridad tendría que dejarla en libertad. Sin embargo, si existe una orden judicial en su contra, el proceso penal puede continuar.

Por otro lado, en el expediente 347/2026, promovido por Omar Oswaldo Torres Cabada, alias “El Patas”, el juzgado concedió la suspensión de plano específicamente por tratarse de un señalamiento de desaparición forzada.

En este caso, la medida obliga a las autoridades a cesar cualquier acto que implique ocultamiento o incomunicación del detenido y, en términos simples, a informar de inmediato dónde se encuentra y bajo qué condiciones está.

Además, el juzgado ordenó enviar a un actuario a instalaciones de la Fiscalía General de la República en Sinaloa debido a que, según la demanda, se desconoce el paradero de la persona. En ambos casos, los jueces federales dieron un plazo de 12 horas a las autoridades responsables para que informen si están cumpliendo con las suspensiones, con la advertencia de que podrían ser sancionadas si proporcionan información falsa.