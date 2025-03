$!Montan altar en la secundaria de Danna Sofía, la menor falleció en ataque armado este lunes

CULIACÁN. _ En la secundaria General No. 4, la escuela a la que acudía Danna Sofía, la menor asesinada tras un ataque armado este lunes, le montaron un altar.

”Pues claro, todos estamos tristes ante este lamentable hecho, que sabemos que no debe pasar, a nadie creo que nos gustaría que hubiera una pérdida humana de ningún tipo, menos de un menor o de una menor”, dijo.

”Alumnos, los alumnos aquí los compañeros apoyaron ese hecho”, indicó.

”Pues, no nos hemos puesto de acuerdo todavía, no sabemos todavía, nosotros ahorita como es una situación que nunca habíamos vivido no estamos preparados con ningún plan específico para alguna situación, pero lo que es el sentir de los trabajadores aquí se exprese, eso es lo que vamos a hacer, de lo que la mayoría de ellos externen, eso es lo que vamos a apoyar”. Agregó.

Danna Sofía, de 12 años, murió por una bala perdida durante un ataque armado este lunes.