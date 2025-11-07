$!Motociclista arrolla a adulto mayor en Mazatlán; ambos resultan heridos

MAZATLÁN._ Un adulto mayor que intentaba cruzar el Libramiento Luis Donaldo Colosio fue arrollado por un motociclista y, tras el impacto, ambos resultaron con lesiones graves.

El accidente se reportó a las 18:00 horas de este viernes en los carriles de norte a sur a a la altura del Panteón Jardín.

Al parecer, el adulto mayor salió de una tienda de conveniencia que se encuentra en el fraccionamiento Valle Dorado, pero fue arrollado por un motociclista cuando intentaba cruzar la transitada vialidad.