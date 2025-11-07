$!Motociclista arrolla a adulto mayor en Mazatlán; ambos resultan heridos

MAZATLÁN._ Un adulto mayor que intentaba cruzar el Libramiento Luis Donaldo Colosio fue arrollado por un motociclista y, tras el impacto, ambos resultaron con lesiones graves.
El accidente se reportó a las 18:00 horas de este viernes en los carriles de norte a sur a a la altura del Panteón Jardín.
Al parecer, el adulto mayor salió de una tienda de conveniencia que se encuentra en el fraccionamiento Valle Dorado, pero fue arrollado por un motociclista cuando intentaba cruzar la transitada vialidad.
El motociclista no alcanzó a detener la unidad Pulsar N250 que conducía y arrolló al adulto mayor; tras el impacto, ambos quedaron tendidos sobre el pavimento a 20 metros uno del otro.
Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron y le colocaron una férula de tracción al adulto mayor, quien presentó probable fractura en su pierna derecha y probable fractura de tórax también del lado derecho, donde le impactó la motocicleta.
Mientras que el conductor fue atendido y estabilizado por un paramédico de Codigo Rojo y trasladado por socorristas de Cruz Roja a un hospital.
Agentes de Tránsito Municipal se encargaron de controlar el flujo vehicular en la zona durante las labores de los cuerpos de auxilio y del parte de hechos.