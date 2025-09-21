$!Motociclista choca contra un auto y lo arrolla una camioneta en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista que al parecer se pasó el rojo del semáforo, resultó con probable traumatismo craneoencefálico tras chocar contra un auto y ser arrollado por una camioneta en un cruce de la carretera Internacional.

El accidente se registró a las 21:20 horas, en el cruce de la carretera Internacional y la avenida Mazatlán en el Fovissste Playa Azul.

Al parecer, el motociclista circulaba de Sur a Norte sobre la internacional y presuntamente no respetó el rojo del semáforo y se impactó en el costado derecho de un automóvil Nissan Sentra, tras el choque, el motociclista salió volando y fue impactado por una camioneta pickup Nissan Frontier que circulaba atrás del Sentra.