Seguridad
|
Accidente

Motociclista choca contra un auto y lo arrolla una camioneta en Mazatlán

Al parecer el motociclista se pasó el rojo del semáforo y chocó contra un auto para después ser arrollado por una camioneta
Juvencio Villanueva |
21/09/2025 22:54
21/09/2025 22:54

MAZATLÁN._ Un motociclista que al parecer se pasó el rojo del semáforo, resultó con probable traumatismo craneoencefálico tras chocar contra un auto y ser arrollado por una camioneta en un cruce de la carretera Internacional.

El accidente se registró a las 21:20 horas, en el cruce de la carretera Internacional y la avenida Mazatlán en el Fovissste Playa Azul.

Al parecer, el motociclista circulaba de Sur a Norte sobre la internacional y presuntamente no respetó el rojo del semáforo y se impactó en el costado derecho de un automóvil Nissan Sentra, tras el choque, el motociclista salió volando y fue impactado por una camioneta pickup Nissan Frontier que circulaba atrás del Sentra.

  • $!Motociclista choca contra un auto y lo arrolla una camioneta en Mazatlán
  • $!Motociclista choca contra un auto y lo arrolla una camioneta en Mazatlán
  • $!Motociclista choca contra un auto y lo arrolla una camioneta en Mazatlán

El motociclista y su máquina quedaron tendidos sobre el pavimento mientras que los conductores del auto y la camioneta detuvieron su marcha.

Paramédicos de Bomberos Veteranos que tienen su base en dicho crucero, de inmediato brindaron los primeros auxilios al motociclista caído y tras valorar su lesión lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Agentes de tránsito municipal se encargaron del parte de hechos y de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

#Accidente
#Motociclistas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube