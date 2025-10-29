$!Motociclista de 22 años muere arrollada por tráiler en el sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Zulema Guadalupe “N”, de 22 años de edad, perdió la vida trágicamente al mediodía de este miércoles tras ser embestida por un tractocamión mientras circulaba en su motocicleta sobre la avenida Gabriel Leyva, en el puerto de Mazatlán. La joven, identificada como vecina de la colonia Casa Redonda, fue declarada sin signos vitales en el lugar de los hechos por paramédicos de la Cruz Roja que arribaron a la zona.

El percance vehicular fue reportado a las 12:10 horas en el crucero de la avenida Gabriel Leyva y la calle Puerto Veracruz, en la colonia 12 de Mayo, una zona de alto flujo de vehículos pesados. Según los primeros reportes de las autoridades de tránsito, la motociclista y el tráiler circulaban en la misma dirección, de norte a sur, sobre la Leyva. Por causas aún desconocidas, la motocicleta y su ocupante fueron arrolladas por el tractocamión al momento en que este viraba hacia el acceso al Parque Industrial Alfredo V. Bonfil.