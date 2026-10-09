Motociclista derrapa en su moto en Agua Verde, Rosario

ROSARIO._ Herido de gravedad resultó un motociclista tras derrapar en la calle principal de la sindicatura de Agua Verde.

El hecho se registró alrededor de las 13:00 horas de este viernes, sobre la Calle 20 de noviembre de la sindicatura en mención.

Debido a la gravedad de las lesiones el motociclista no se pudo conocer su identidad.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, quienes trasladaron al conductor de emergencia al Hospital IMSS Bienestar de la cabecera municipal de Rosario al presentar un presunto traumatismo craneoencefálico, laceraciones tanto el brazo izquierdo como pie izquierdo y en la mano derecha el dedo pulgar desgarrado.