$!Motociclista derrapa y muere en ampliación del bulevar Agricultores, al sur de Culiacán

Un motociclista identificado como Julio César perdió la vida tras sufrir un derrape mientras transitaba por la ampliación del bulevar Agricultores, en las inmediaciones del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.

El fallecido, de 38 años de edad, circulaba en una motocicleta Suzuki negra, sobre el carril de sur a norte y tomó una curva en pendiente.

Al maniobrar, perdió el control de la unidad ligera, supuestamente al derrapar sobre escombros de los trabajos de construcción de dicho tramo del bulevar, y cayó en la cinta asfáltica. Los golpes provocados en la caída causaron su muerte.