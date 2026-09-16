$!Motociclista derrapa y muere en ampliación del bulevar Agricultores, al sur de Culiacán

Un motociclista identificado como Julio César perdió la vida tras sufrir un derrape mientras transitaba por la ampliación del bulevar Agricultores, en las inmediaciones del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.
El fallecido, de 38 años de edad, circulaba en una motocicleta Suzuki negra, sobre el carril de sur a norte y tomó una curva en pendiente.
Al maniobrar, perdió el control de la unidad ligera, supuestamente al derrapar sobre escombros de los trabajos de construcción de dicho tramo del bulevar, y cayó en la cinta asfáltica. Los golpes provocados en la caída causaron su muerte.
El siniestro fue reportado a las autoridades alrededor de las 17:00 horas de este 16 de septiembre, momento en el que se movilizaron agentes de la Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM), quienes confirmaron el deceso.
Con apoyo de efectivos del Ejército Mexicano restringieron la circulación en uno de los carriles de ambos sentidos del bulevar para conservar la escena.
Momentos después acudieron agentes de Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense, a procesar el área y trasladar el cuerpo a las instalaciones oficiales para realizar las diligencias correspondientes.