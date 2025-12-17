$!Motociclista es asesinado a balazos en la colonia Hacienda de Urías, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre que viajaba en su motocicleta fue asesinado a balazos la noche de este miércoles en la colonia Hacienda de Urías.
El ataque armado se registró a las 22:00 horas en la esquina de las calles Graneros y Palmar.
Según relataron testigos, hombres armados que también circulaban en motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon a corta distancia hasta dejarla tendida en el pavimento.
Paramédicos de Bomberos Mazatlán llegaron al lugar para tratar de brindar los primeros auxilios al hombre baleado, pero este ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron solamente a cubrir el cadáver.
La zona fue acordonada por policías municipales y resguardada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Del occiso solo se proporcionó su edad: 38 años.