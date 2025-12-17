$!Motociclista es asesinado a balazos en la colonia Hacienda de Urías, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre que viajaba en su motocicleta fue asesinado a balazos la noche de este miércoles en la colonia Hacienda de Urías.

El ataque armado se registró a las 22:00 horas en la esquina de las calles Graneros y Palmar.

Según relataron testigos, hombres armados que también circulaban en motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon a corta distancia hasta dejarla tendida en el pavimento.