$!Motociclista es asesinado a balazos junto al dren Bacurimí en Valle Alto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un motociclista fue asesinado a tiros durante la tarde de este viernes, a la orilla del dren Bacurimí, en el fraccionamiento Valle Alto, al noroeste de Culiacán.

La víctima, quien permanece sin identificar, es un hombre de entre 35 y 40 años de edad, de complexión regular, tez morena, cabello largo de color negro y barba de candado. Vestía pantalón de mezclilla negro, playera roja y calzado negro; tanto el casco como la motocicleta son de color rojo.