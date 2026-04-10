$!Motociclista es asesinado a balazos junto al dren Bacurimí en Valle Alto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un motociclista fue asesinado a tiros durante la tarde de este viernes, a la orilla del dren Bacurimí, en el fraccionamiento Valle Alto, al noroeste de Culiacán.
La víctima, quien permanece sin identificar, es un hombre de entre 35 y 40 años de edad, de complexión regular, tez morena, cabello largo de color negro y barba de candado. Vestía pantalón de mezclilla negro, playera roja y calzado negro; tanto el casco como la motocicleta son de color rojo.
El hecho ocurrió sobre la calle Raúl Cervantes Ahumada, entre las vialidades Universidad de Occidente y Valle del Olimpo.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego alrededor de las 14:30 horas de este 10 de abril, y posteriormente se confirmó el fallecimiento.
El cuerpo quedó tendido boca arriba, mientras que la motocicleta se encontraba estacionada a un costado; el casco quedó abandonado en el suelo.
Elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio para resguardar el perímetro y, minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.