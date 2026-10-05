$!Motociclista es herido de bala en el sector La Conquista, en Culiacán

Un hombre identificado como Crisantos “N”, de 26 años de edad, resultó herido tras ser atacado a balazos cuando transitaba por las calles del fraccionamiento Santa Anita, del sector La Conquista, al norte de Culiacán.

De manera preliminar se reportó que la víctima circulaba a bordo de una motocicleta por la calle La Anona, y tras ser tiroteado buscó refugio en un domicilio por la Avenida Guanábana.

El reporte de disparos de arma de fuego movilizó a las autoridades alrededor de las 19:30 horas de este 5 de octubre, quienes confirmaron las lesiones contra la víctima.