$!Motociclista lesionado tras chocar contra pipa en un retorno de la Gabriel Leyva en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista resultó con probable fractura en una extremidad inferior, luego de impactarse con una pipa que transportaba agua en el retorno frente al cárcamo de bombeo Juárez. El accidente se registró a las 14:20 horas, en un retorno sobre la Avenida Gabriel Leyva casi esquina con la Calle Enrique Pérez Arce a la altura de la Loma Atravesada.

El motociclista tripulaba una moto Italika Vort-X 300 de oriente a poniente y de pronto chocó contra el guardafango izquierdo de una pipa que se atravesó en su camino luego que su conductor intentó retornar, pero no se percató que el motociclista se encontraba a corta distancia. Tras el impacto el motociclista quedó aturdido y tendido sobre el pavimento; agentes de Tránsito municipal llegaron al lugar y solicitaron una ambulancia de Cruz Roja, para la atención del lesionado y antes de trasladarlo a un hospital le colocaron una férula de tracción en su pierna derecha donde sufrió una probable fractura.