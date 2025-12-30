$!Motociclista muere al chocar contra automóvil en la Carretera Internacional en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista murió tras chocar contra un automóvil cuya conductora realizó una vuelta en “U” e invadió su carril; tras el percance la presunta responsable se dio a la fuga.

El accidente se registró a las 16:30 horas, en el retorno de la carretera Internacional a la altura de la colonia Esperanza.

El motociclista circulaba sobre la Internacional con dirección al centro de la ciudad, cuando se estampó contra un automóvil que se interpuso en su camino; según testigos una mujer que conducía un auto gris dio vuelta en “U” en el retorno pero al parecer no se percató del motociclista y se generó la colisión.