$!Motociclista muere al estrellarse contra palmera en Bulevard Marina Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un motociclista perdió la vida tras perder el control de su unidad y estrellarse contra una palmera en el camellón central del Bulevard Marina Mazatlán.

El accidente ocurrió a las 09:35 horas, a pocos metros de la glorieta ubicada en la intersección del Bulevard Marina Mazatlán y Paseo del Atlántico, en La Marina. Hasta el momento se desconocen los datos generales del fallecido.

Según reportes, el motociclista circulaba sobre el bulevar cuando, por causas aún desconocidas, perdió el control, derrapó y se impactó contra la palmera, quedando tendido e inmóvil sobre el pavimento.