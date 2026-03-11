$!Motociclista muere arrollado durante una carambola en la Internacional a la altura de Urías

MAZATLÁN._ Un motociclista perdió la vida en una aparatosa carambola luego de que un camión volteo se quedara sin frenos en la carretera Internacional a la altura de la colonia Urías.
El accidente se reportó a las 17:00 horas, en los carriles al sur de la carretera Internacional en la colonia Urías.
El propio operador del camión volteo refirió que descendía la pendiente de dicho tramo carretero y al tratar de detenerse tras los vehículos que esperaban el semáforo, se percató que los frenos de su pesada unidad no respondían.
El operador entonces trato de detener el volteo impactando el costado de un camión torton qué estaba estacionado afuera de una forrajera; aunque logró aminorar su velocidad con el primer impacto, todavía arrolló a un motociclista, y se detuvo hasta impactarse contra una camioneta y un camión urbano qué esperaban el verde del semáforo y otra más que se encontraba estacionada en el acotamiento.
Paramédicos de Bomberos Veteranos, elementos de Bomberos Mazatlán, Protección Civil y Socorristas de Cruz Roja acudieron al lugar ante el reporte de la emergencia.
El saldo de la carambola fue de un muerto y dos personas resultaron lesionadas tras la colisión de sus vehículos.
La zona fue acordonada y resguardada hasta la llegada del personal Pericial de la Fiscalía General del Estado.