$!Motociclista muere arrollado durante una carambola en la Internacional a la altura de Urías

MAZATLÁN._ Un motociclista perdió la vida en una aparatosa carambola luego de que un camión volteo se quedara sin frenos en la carretera Internacional a la altura de la colonia Urías.

El accidente se reportó a las 17:00 horas, en los carriles al sur de la carretera Internacional en la colonia Urías.

El propio operador del camión volteo refirió que descendía la pendiente de dicho tramo carretero y al tratar de detenerse tras los vehículos que esperaban el semáforo, se percató que los frenos de su pesada unidad no respondían.