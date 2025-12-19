$!Motociclista muere arrollado por un vehículo en Culiacancito

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Bartolo, de 47 años y con domicilio en la sindicatura de El Tamarindo, perdió la vida la noche de este viernes 19 de diciembre tras ser arrollado por un vehículo en las inmediaciones de la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán.
Según primeros informes, fue alrededor de las 18:00 horas cuando el motociclista viajaba en su unidad por la carretera Culiacancito-Vitaruto, hasta que el conductor de un vehículo lo embistió cuando pasaba por el lugar a gran velocidad.
Tras el impacto, Bartolo salió disparado metros adelante y perdió la vida casi de manera inmediata debido a los fuertes golpes; por su parte el otro conductor emprendió la huida y de momento se desconocen las características de la unidad en la que circulaba.
El hecho fue reportado a la línea telefónica de emergencias, provocando la movilización de las autoridades de seguridad. Elementos de la Policía de Tránsito Municipal se encargaron de asegurar la zona y de realizar las labores de peritaje.
También intervinieron peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes al finalizar con las labores correspondientes ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia que marca la ley.