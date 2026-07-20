Motociclista muere arrollado por vehículo fantasma en la carretera México 15, en San Miguel Zapotitlán

AHOME. _ Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes 20 de julio tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga, mientras circulaba a bordo de una motocicleta sobre la carretera federal México 15, en el tramo correspondiente a la sindicatura de San Miguel Zapotitlán.

Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar. De acuerdo con el informe de las corporaciones de seguridad, el reporte fue recibido alrededor de la 1:00 de la madrugada, luego de que se alertara sobre una persona tendida sobre la carpeta asfáltica, antes de llegar al puente que conduce a la comunidad de El Porvenir.

Tres minutos después, elementos de la Policía Municipal adscritos a la sindicatura arribaron como primeros respondientes y confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Debido a la magnitud del impacto y al paso continuo de vehículos por la zona, el cuerpo sufrió severos daños.

Al lugar acudieron paramédicos de la Unidad de SUMA, quienes únicamente corroboraron el fallecimiento. En tanto, elementos de la Guardia Nacional y agentes de Vialidad implementaron un operativo para acordonar el área, agilizar la circulación y prevenir otro accidente mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

En la escena quedó una motocicleta Italika FT125TS color azul, la cual no portaba placas de circulación y presentaba el número de serie ilegible.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para localizar al conductor responsable y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el fatal accidente.