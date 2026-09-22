$!Motociclista muere por disparos de arma de fuego en la colonia Zapata de Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados interceptaron a un motociclista y lo privaron de la vida de seis disparos; el hecho fue sobre el Libramiento Colosio a la altura de la colonia Emiliano Zapata.

El ataque armado se reportó a las 21:40 horas, en la esquina del Libramiento Colosio y la calle Emiliano Zapata.

Al parecer, hombres armados esperaban al motociclista, lo interceptaron y le dispararon a quemarropa hasta verlo inmóvil.