$!Motociclista muere por disparos de arma de fuego en la colonia Zapata de Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados interceptaron a un motociclista y lo privaron de la vida de seis disparos; el hecho fue sobre el Libramiento Colosio a la altura de la colonia Emiliano Zapata.
El ataque armado se reportó a las 21:40 horas, en la esquina del Libramiento Colosio y la calle Emiliano Zapata.
Al parecer, hombres armados esperaban al motociclista, lo interceptaron y le dispararon a quemarropa hasta verlo inmóvil.
Policías municipales llegaron al lugar del ataque y por protocolo solicitaron una ambulancia, para que paramédicos valoraran el estado físico del motociclista; Paramédicos de Bomberos Veteranos solo comprobaron que el hombre caído ya no contaba con signos vitales.
Agentes de Protección Federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, efectivos del Ejército y Marina establecieron un perímetro de seguridad durante las labores de peritaje a cargo de la Fiscalía General del Estado.
El occiso vestía pantalón de mezclilla color azul, playera de resaque blanca y tenis negros, al momento se desconoce su identidad.