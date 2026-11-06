$!Motociclista muere tras caer en un bache en la carretera Benito Juárez, en San Pedro, Navolato

CULIACÁN._ Un bache en la carpeta asfáltica cobró una vida la tarde de este viernes, cuando un motociclista perdió el control de su unidad al caer en el desperfecto en el pavimento sobre la carretera Benito Juárez, a la altura de la sindicatura de San Pedro.

Tras caer en el bache, salió disparado de su unidad y falleció, en el hecho registrado a la altura del kilómetro 7, en el sentido que conduce de Los Mochis hacia Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en la zona, el conductor se desplazaba a bordo de una motocicleta negra en las cercanías de la comunidad de Balbuena cuando impactó contra el bache, lo que provocó que saliera proyectado hacia el acotamiento.