$!Motociclista muere tras caer en un bache en la carretera Benito Juárez, en San Pedro, Navolato

CULIACÁN._ Un bache en la carpeta asfáltica cobró una vida la tarde de este viernes, cuando un motociclista perdió el control de su unidad al caer en el desperfecto en el pavimento sobre la carretera Benito Juárez, a la altura de la sindicatura de San Pedro.
Tras caer en el bache, salió disparado de su unidad y falleció, en el hecho registrado a la altura del kilómetro 7, en el sentido que conduce de Los Mochis hacia Culiacán.
De acuerdo con los primeros reportes recabados en la zona, el conductor se desplazaba a bordo de una motocicleta negra en las cercanías de la comunidad de Balbuena cuando impactó contra el bache, lo que provocó que saliera proyectado hacia el acotamiento.
Tras recibir la alerta a los números de emergencia, cuerpos de auxilio y seguridad se trasladaron al sitio para brindar atención médica, pero confirmaron que ya había dejado de existir debido a la gravedad de las lesiones.
El tramo vial fue abanderado por elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes acordonaron la escena y agilizaron el tráfico en la zona para prevenir otro percance.
Por su parte, peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado asumieron el procesamiento del lugar para llevar a cabo los peritajes de ley y ordenar el traslado del cuerpo al servicio médico forense.