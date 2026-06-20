Motociclista muere tras chocar con guarnición en el Fraccionamiento La Campiña de Mazatlán

MAZATLÁN._ La madrugada de este sábado, un motociclista perdió la vida tras chocar contra una guarnición y caer al pavimento en calles del Fraccionamiento La Campiña.

El accidente se registró a las 01:30 horas, en la esquina de la Avenida Óscar Pérez Escobosa y Camino de Jabalíes del mencionado fraccionamiento.

Al parecer, el motociclista chocó contra la guarnición de una banqueta y cayó de su unidad impactándose contra el pavimento; testigos reportaron el accidente al número de emergencia y minutos más tarde Paramédicos de Bomberos Veteranos valoraban al accidentado, pero este ya no contaba con signos vitales a causa de un traumatismo cráneoencefálico severo.

La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense por personal de la funeraria en turno.