$!Motociclista muere tras chocar contra luminaria en Lomas de San Isidro, Culiacán

CULIACÁN. _ Un motociclista perdió la vida la mañana de este jueves tras impactarse contra un poste de alumbrado público en el fraccionamiento Lomas de San Isidro. La víctima fue identificada como Ángel, quien falleció en el lugar debido a las lesiones sufridas.
De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió sobre la avenida Lomas de San Isidro, en el sentido de poniente a oriente. Al tomar una curva, el conductor perdió el control de la motocicleta y se estrelló de frente contra una luminaria.
Tras el accidente, se dio aviso a las autoridades a través del 911. Al lugar acudieron elementos de seguridad pública, personal militar y paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.