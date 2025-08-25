Motociclista muere tras chocar contra una maceta en la colonia 16 de Septiembre, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Teodulfo, de 45 años, falleció la noche del domingo 24 de agosto tras sufrir un accidente en motocicleta en la colonia 16 de Septiembre, en Culiacán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas sobre la calle 6 de Septiembre, en el cruce con Cobalto. De acuerdo con los primeros reportes, el occiso, quien se desempeñaba como eléctrico, circulaba a bordo de una motocicleta tipo ligera cuando, por razones aún desconocidas, perdió el control y se estrelló contra una maceta ubicada frente a un domicilio.

El impacto provocó que el motociclista saliera proyectado y sufriera múltiples golpes de gravedad. Vecinos alertaron al número de emergencias 911 al encontrar al hombre inconsciente y con visibles manchas de sangre sobre la vía pública.

Elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en llegar al sitio; al revisar al herido confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona y montar un operativo de resguardo.

Minutos después arribaron peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

En el lugar también se presentó personal de la Policía Municipal de Tránsito, que apoyó con las labores periciales y solicitó una grúa para el retiro de la motocicleta.