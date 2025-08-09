$!Motociclista muere tras ser embestido por camioneta en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre a bordo de una motocicleta perdió la vida durante la noche de este sábado 9 de agosto tras ser embestido por una camioneta en el sector oriente de Culiacán.

El siniestro sucedió en el cruce del bulevar Agricultores y la Francisco I. Madero, conocido como la carretera que conduce a Sanalona. Fue poco antes de las 20:30 horas cuando se emitieron los primeros reportes del accidente al número de emergencias 9-1-1.

Según refirieron en el lugar, el conductor de una camioneta tipo pick up, de color gris y modelo regular, se encontraba conduciendo por el bulevar Agricultores en sentido de norte a sur, cuando a la altura de la carretera antes mencionada atropelló a un hombre que se encontraba a bordo de una moto.

Tras el choque, el motociclista salió disparado hacia la banqueta y sufrió fuertes golpes que lo dejeron inconsciente y recostado bocabajo. Por su parte, su unidad quedó destruida y en pérdida total regada sobre la vía pública.