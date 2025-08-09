$!Motociclista muere tras ser embestido por camioneta en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre a bordo de una motocicleta perdió la vida durante la noche de este sábado 9 de agosto tras ser embestido por una camioneta en el sector oriente de Culiacán.
El siniestro sucedió en el cruce del bulevar Agricultores y la Francisco I. Madero, conocido como la carretera que conduce a Sanalona. Fue poco antes de las 20:30 horas cuando se emitieron los primeros reportes del accidente al número de emergencias 9-1-1.
Según refirieron en el lugar, el conductor de una camioneta tipo pick up, de color gris y modelo regular, se encontraba conduciendo por el bulevar Agricultores en sentido de norte a sur, cuando a la altura de la carretera antes mencionada atropelló a un hombre que se encontraba a bordo de una moto.
Tras el choque, el motociclista salió disparado hacia la banqueta y sufrió fuertes golpes que lo dejeron inconsciente y recostado bocabajo. Por su parte, su unidad quedó destruida y en pérdida total regada sobre la vía pública.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Tránsito, pero no fue hasta que llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para asistir de emergencia al afectado, que confirmaron que ya había perdido la vida.
Los uniformados, en coordinación de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, se encargaron de delimitar un área con la cinta amarilla de precaución y cerraron el cruce del carril que dirige de norte a sur mientras realizaban las diligencias.
Más tarde arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo los trabajos de campo y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.
El conductor de la camioneta se quedó en el lugar de los hechos tras el accidente, a la espera de que las autoridades deslinden responsabilidades del siniestro.