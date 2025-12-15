$!Motociclista muere tras ser impactado por auto en la carretera Internacional en Mazatlán

Un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por un automóvil al intentar cruzar la carretera Internacional en Mazatlán, informó la Guardia Nacional. La víctima fue identificada como Josué “N”, de 31 años de edad.
El accidente ocurrió a las 09:00 horas en los carriles de sur a norte, a la altura del poblado Los Gavilanes. De acuerdo con versiones de testigos, el motociclista y un acompañante cruzaron el camellón central por los muros de concreto, invadiendo el carril de alta velocidad donde circulaba un Hyundai sedán, que impactó la motocicleta.
Tras el choque, uno de los ocupantes fue lanzado varios metros y quedó inmóvil sobre el acotamiento, mientras que el otro logró ponerse de pie y acercarse a su compañero.
Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al lugar, pero confirmaron que Josué ya no presentaba signos vitales y procedieron a cubrirlo con una sábana clínica.
La Guardia Nacional abanderó la zona y coordinó el paso vehicular por un solo carril hasta la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.