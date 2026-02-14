$!Motociclista muere tras ser impactado por vagoneta en Cachohana, Ahome

AHOME._ Un accidente de tránsito registrado durante la noche de este viernes 13 de febrero cobró la vida de un hombre en la comunidad de Cachoana, perteneciente al municipio de Ahome. El hecho ocurrió sobre la calle principal del poblado, generando una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

Quien perdió la vida fue identificado en el lugar como Israel “R”, de 37 años, quien tenía su domicilio en la comunidad de La Fortuna, en la sindicatura de Heriberto Valdez Romero (El Guayabo). De acuerdo con los datos recabados por las autoridades en el lugar, el motociclista se desplazaba en dirección de poniente a oriente y a unos metros antes de llegar a un conocido abarrote de la localidad, su trayecto se vio interrumpido cuando, presuntamente, fue impactado por una vagoneta marca Nissan Rogue, de color tinto. El impacto provocó que el conductor de la ligera unidad perdiera el control, sacándolo de la vía para posteriormente terminar impactándose violentamente contra un poste de concreto situado a la orilla de la calle.