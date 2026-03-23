Motociclista originario de Guerrero muere en accidente, en Navolato

Un joven jornalero perdió la vida la tarde de este lunes 23 de marzo tras sufrir un accidente de motocicleta en la comunidad de Cinco Hermanos, en el municipio de Navolato.

El occiso fue identificado en el lugar por sus familiares como Santos “N”, de 18 años de edad y originario del estado de Guerrero.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el joven salía de su trabajo y se dirigía a su domicilio a bordo de una motocicleta Itálika de color negro.

Se indicó que el joven circulaba por un camino de terracería que atraviesa el campo agrícola en dirección al norte, cuando por causas aún no esclarecidas perdió el control del manubrio y derrapó varios metros.

Tras el percance, testigos dieron aviso al número de emergencias 911, provocando la movilización de los agentes de tránsito para acordonar una zona. También arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para integrar la carpeta de investigación sobre este hecho. Al final ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.