$!Motociclista pierde la vida al caer a canal de riego en El Pochotal, El Fuerte

EL FUERTE._ Un fatal accidente vehicular dejó como saldo la muerte de un joven motociclista la tarde de este miércoles 4 de noviembre, luego de perder el control de su unidad y precipitarse a las aguas de un canal de riego ubicado en las inmediaciones de la sindicatura de Charay, en el municipio de El Fuerte.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. Únicamente se estableció que se trata de un varón de aspecto joven, quien circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea 125.

De acuerdo con la información, el percance tipo salida de camino ocurrió poco después de las 14:00 horas. El conductor transitaba por una brecha de terracería que corre paralela a la obra hidráulica y que comunica del ejido El Pochotal hacia el punto conocido como el kilómetro 19. Fue a la altura del kilómetro 14, en una zona de curvas pronunciadas, donde el conductor perdió la trayectoria del vehículo ligero y cayó a la obra de riego.