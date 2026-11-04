$!Motociclista pierde la vida al caer a canal de riego en El Pochotal, El Fuerte

EL FUERTE._ Un fatal accidente vehicular dejó como saldo la muerte de un joven motociclista la tarde de este miércoles 4 de noviembre, luego de perder el control de su unidad y precipitarse a las aguas de un canal de riego ubicado en las inmediaciones de la sindicatura de Charay, en el municipio de El Fuerte.
Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. Únicamente se estableció que se trata de un varón de aspecto joven, quien circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea 125.
De acuerdo con la información, el percance tipo salida de camino ocurrió poco después de las 14:00 horas. El conductor transitaba por una brecha de terracería que corre paralela a la obra hidráulica y que comunica del ejido El Pochotal hacia el punto conocido como el kilómetro 19. Fue a la altura del kilómetro 14, en una zona de curvas pronunciadas, donde el conductor perdió la trayectoria del vehículo ligero y cayó a la obra de riego.
Automovilistas que circulaban por la zona advirtieron la presencia de la motocicleta y del cuerpo sumergidos en el cauce, por lo que dieron aviso de inmediato al número de emergencias 911.
Elementos de Protección Civil de Charay acudieron como primeros respondientes, acompañados por agentes de Tránsito y de la Policía Municipal de El Fuerte. Tras verificar que el joven ya no presentaba signos vitales, los uniformados procedieron a acordonar la escena e informar a las autoridades ministeriales.
Minutos más tarde, la zona fue resguardada por efectivos de la Guardia Nacional, mientras que personal de la Policía de Investigación y peritos forenses de la Dirección General de Servicios Periciales, adscritos a la Vicefiscalía General del Estado en la Zona Norte, levantaron las actas de campo correspondientes.
Concluidos los peritajes iniciales, el cuerpo de rescate de Protección Civil extrajo del cauce tanto la unidad motriz como el cadáver del joven.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la funeraria Moreh, en la ciudad de Los Mochis, donde peritos médicos le realizarán la necropsia de ley para precisar las causas del deceso de forma preliminar se indaga si falleció por contusiones tras la caída o por ahogamiento, en espera de que acudan sus familiares a realizar la identificación oficial ante el Ministerio Público.