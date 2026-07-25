$!Motociclista pierde la vida al caer en canal en Navolato

Un hombre de 39 años fue localizado sin vida la mañana de este sábado al interior de un canal de riego, en el municipio de Navolato.

La víctima fue identificada como Óscar Arturo, vecino de la comunidad de La Higuerita, perteneciente a la sindicatura de Bachimeto.

El hallazgo se registró sobre un camino de terracería que conduce al Rancho Embila, cerca de la comunidad de El Vergel, a un costado de la carretera Navolato-Altata.