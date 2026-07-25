$!Motociclista pierde la vida al caer en canal en Navolato

Un hombre de 39 años fue localizado sin vida la mañana de este sábado al interior de un canal de riego, en el municipio de Navolato.
La víctima fue identificada como Óscar Arturo, vecino de la comunidad de La Higuerita, perteneciente a la sindicatura de Bachimeto.
El hallazgo se registró sobre un camino de terracería que conduce al Rancho Embila, cerca de la comunidad de El Vergel, a un costado de la carretera Navolato-Altata.
De acuerdo con la información, el hombre presuntamente habría sufrido un accidente mientras circulaba en una motocicleta por la brecha.
En el sitio fueron encontrados tanto el cuerpo como la unidad en la que viajaba.
Familiares informaron que desde la noche del viernes desconocían su paradero, por lo que iniciaron su búsqueda durante la madrugada, hasta localizarlo la mañana de este sábado.
Elementos de las corporaciones de seguridad resguardaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinarán de manera oficial las causas del fallecimiento.