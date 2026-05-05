Motociclista pierde la vida tras choque por alcance en el Libramiento Colosio de Mazatlán; conductor huye

MAZATLÁN. _ Un motociclista perdió la vida la mañana de este martes 5 de mayo tras un choque por alcance registrado en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, al sur de la ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas, a la altura del fraccionamiento Villas del Rey, en los carriles con dirección de norte a sur.

De acuerdo con los primeros informes, el motociclista circulaba por la vialidad cuando tres perros se atravesaron en su trayecto, lo que lo obligó a frenar de manera repentina. Detrás de él, una camioneta no logró detener su marcha e impactó por alcance la unidad ligera.

Tras el golpe, el conductor de la motocicleta derrapó varios metros y quedó tendido sobre el pavimento. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle auxilio, pero al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El conductor de la camioneta involucrada se retiró del lugar, y durante su huida arrolló a los tres perros, que murieron en el sitio.

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área y notificaron a personal de la Fiscalía General del Estado para la realización de las diligencias correspondientes.