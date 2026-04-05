$!Motociclista pierde la vida tras derrapar en El Trébol al norte de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un hombre perdió la vida y otro quedó con heridas de consideración tras derrapar en la motocicleta en la que viajaban sobre el distribuidor vial “El Trébol”.

La víctima mortal fue identificada en el lugar de los hechos como Luciano Guadalupe “N”. Por su parte, el sobreviviente responde al nombre de Silverio, de 19 años de edad. Trascendió que ambos hombres tenían su domicilio en el sector de la colonia Ferrusquilla.

De acuerdo con los datos recabados por parte de las autoridades, las personas regresaban del municipio de Choix con destino a Los Mochis, trasladándose a bordo de una motocicleta marca Italika, de color rojo.

El accidente ocurrió justo al momento de tomar la curva para incorporarse a la carretera Internacional México 15. En ese punto, el conductor perdió el control del manubrio, lo que ocasionó que la ligera unidad derrapara violentamente contra la cinta asfáltica.

Debido a la inercia del accidente, ambos tripulantes salieron proyectados hacia el pavimento. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron para prestar los primeros auxilios; lamentablemente, pese a los esfuerzos prehospitalarios, Luciano Guadalupe pereció en el sitio a causa de las severas lesiones sufridas.