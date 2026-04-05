$!Motociclista pierde la vida tras derrapar en El Trébol al norte de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un hombre perdió la vida y otro quedó con heridas de consideración tras derrapar en la motocicleta en la que viajaban sobre el distribuidor vial “El Trébol”.
La víctima mortal fue identificada en el lugar de los hechos como Luciano Guadalupe “N”. Por su parte, el sobreviviente responde al nombre de Silverio, de 19 años de edad. Trascendió que ambos hombres tenían su domicilio en el sector de la colonia Ferrusquilla.
De acuerdo con los datos recabados por parte de las autoridades, las personas regresaban del municipio de Choix con destino a Los Mochis, trasladándose a bordo de una motocicleta marca Italika, de color rojo.
El accidente ocurrió justo al momento de tomar la curva para incorporarse a la carretera Internacional México 15. En ese punto, el conductor perdió el control del manubrio, lo que ocasionó que la ligera unidad derrapara violentamente contra la cinta asfáltica.
Debido a la inercia del accidente, ambos tripulantes salieron proyectados hacia el pavimento. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron para prestar los primeros auxilios; lamentablemente, pese a los esfuerzos prehospitalarios, Luciano Guadalupe pereció en el sitio a causa de las severas lesiones sufridas.
Silverio su acompañante fue estabilizado por los socorristas y trasladado de emergencia a un hospital público de la localidad, donde los médicos en turno lo mantienen bajo estricta observación médica.
La escena fue rápidamente acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome para preservar las evidencias. A la par, con efectivos de la Guardia Nacional implementaron un operativo de abanderamiento para agilizar el flujo vehicular e iniciar con el peritaje vial.
Más tarde, peritos e investigadores de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte se presentaron para procesar el área, levantar los indicios correspondientes y abrir la carpeta de investigación. Finalmente, personal de una casa funeraria local se hizo cargo del levantamiento del cuerpo, el cual permanecerá en sus instalaciones a la espera de ser reclamado oficialmente por su familia.