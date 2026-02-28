$!Motociclista pierde la vida tras persecución a balazos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida este sábado tras un ataque armado en el cruce de la avenida Ejército Mexicano y Lola Beltrán.
El hecho se reportó a las 19:30 horas a la altura de la colonia Palos Prietos.
Ahí, el motociclista, identificado como Jorge Alexis “N”, de 28 años, resultó herido tras una persecución registrada sobre dicha vialidad, donde un vehículo sedán quedó abandonado, aunque se desconoce si los ocupantes participaron en el hecho.
La víctima quedó tendida sobre el pavimento herida por los disparos de arma de fuego y además con una fractura expuesta en una de sus piernas, por lo que fue trasladada a recibir atención médica, sin embargo, falleció al ingresar a un hospital.
La zona fue acordonada por policías municipales y policías de Investigación; elementos de la Marina implementaron el cordón de seguridad durante las indagatorias de los peritos de la Fiscalía Geberal del Estado.