$!Motociclista pierde la vida tras persecución a balazos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida este sábado tras un ataque armado en el cruce de la avenida Ejército Mexicano y Lola Beltrán.

El hecho se reportó a las 19:30 horas a la altura de la colonia Palos Prietos.

Ahí, el motociclista, identificado como Jorge Alexis “N”, de 28 años, resultó herido tras una persecución registrada sobre dicha vialidad, donde un vehículo sedán quedó abandonado, aunque se desconoce si los ocupantes participaron en el hecho.