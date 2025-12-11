$!Motociclista pierde la vida tras persecución armada en la colonia La Esperanza, Culiacán

Un joven motociclista perdió la vida la tarde de este jueves tras ser atacado a balazos en la colonia La Esperanza, al suroriente de Culiacán.
El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre la avenida Segunda, entre Eulogio Parra y José María Yáñez, donde de acuerdo con testimonios, hombres armados iniciaron una persecución contra la víctima, quien terminó sin vida en el patio de un domicilio, frente a una tienda de abarrotes.
La persona fallecida no ha sido identificada. Se estima que tenía alrededor de 25 años y vestía playera tipo polo negra y pantalón de mezclilla azul. Su motocicleta, de color oscuro, quedó tirada a unos metros del lugar.
En la zona quedaron esparcidos casquillos de arma de fuego. Elementos del Ejército Mexicano arribaron para acordonar el área, mientras que peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
Con este hecho, suman cinco asesinatos registrados este jueves: cuatro en Culiacán y uno en Villa Juárez, Navolato.