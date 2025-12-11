$!Motociclista pierde la vida tras persecución armada en la colonia La Esperanza, Culiacán

Un joven motociclista perdió la vida la tarde de este jueves tras ser atacado a balazos en la colonia La Esperanza, al suroriente de Culiacán.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre la avenida Segunda, entre Eulogio Parra y José María Yáñez, donde de acuerdo con testimonios, hombres armados iniciaron una persecución contra la víctima, quien terminó sin vida en el patio de un domicilio, frente a una tienda de abarrotes.