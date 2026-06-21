Motociclista pierde una pierna tras ser arrollado en carretera de Guasave

GUASAVE._ Un joven motociclista sufrió la pérdida de su pierna izquierda al ser víctima de un accidente mientras circulaba por la carretera a Las Glorias.

El percance se registró sobre el tramo carretero que conecta a las comunidades de El Marcol y El Cubilete, pertenecientes a la sindicatura de Tamazula.

De acuerdo con la información recabada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable recibieron el llamado de emergencia, interrumpiendo su recorrido de vigilancia en el sector de Tapachula para trasladarse al lugar de los hechos.

Al llegar al sitio, los agentes preventivos se encontraron, sobre el acotamiento del carril de circulación, en dirección de sur a norte, a un joven gravemente herido.

Pese a la magnitud del impacto, la víctima se encontraba consciente y logró identificarse ante los oficiales como Alejandro “N”, de 19 años de edad.

Los informes oficiales detallan que el joven sufrió la amputación total de su extremidad inferior izquierda, la cual fue localizada a varios metros de distancia sobre la misma cinta asfáltica.

A un costado del joven, las autoridades encontraron el vehículo en el cual se trasladaba, una motocicleta Italika FT150, color rojo con blanco.

Del presunto responsable no se encontraron rastros en el lugar, ya que el conductor optó por escapar, dejando al joven a su suerte.

Minutos después del hallazgo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al joven.

Tras estabilizarlo y debido a la extrema gravedad de sus lesiones, fue trasladado en código rojo al Hospital General de Guasave, donde actualmente recibe atención médica especializada.

Elementos de seguridad procedieron a delimitar el área con cinta de precaución amarilla para proteger las evidencias. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado y serán los agentes de la Policía de Investigación quienes se encargarán de realizar los peritajes correspondientes, revisar posibles cámaras en rutas aledañas y abrir la carpeta de investigación para dar con el paradero del conductor responsable.