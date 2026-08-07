$!Motociclista queda herido tras chocar contra un automóvil en calles de Bamoa, Guasave

GUASAVE. _ Un joven vecino de la sindicatura de Bamoa, en el municipio de Guasave, resultó lesionado y fue trasladado de emergencia a un hospital la mañana de este viernes, luego de sufrir un aparatoso accidente vial cuando circulaba en una motocicleta y se impactó contra un vehículo particular.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable identificaron al herido como Jesús “N”, de 25 años de edad, residente de la misma comunidad donde ocurrió el percance.

De acuerdo con el reporte oficial de la corporación, el accidente se registró en el cruce de las calles Miguel Hidalgo e Independencia, en Bamoa. El joven circulaba a bordo de una motocicleta Vento CrossMax 250, modelo 2026, color rojo con negro, cuando se produjo la colisión.

El informe de vialidad señala que la unidad de dos ruedas se impactó contra el costado izquierdo de un automóvil Honda Accord, modelo 2000, color dorado, conducido por Fernando “N”, de 56 años de edad.