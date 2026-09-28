$!Motociclista queda lesionado tras impactarse contra un auto en la colonia Urías, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un motociclista resultó con lesiones de consideración luego de impactarse contra la parte trasera de un automóvil sedán, cuando circulaba por la carretera Internacional, a la altura de la colonia Urías, en Mazatlán.
El lesionado fue identificado como Marcial “N”, de 34 años de edad, quien presentó probables fracturas de tibia y peroné en la pierna derecha, así como una probable fractura de húmero en el brazo derecho.
Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al lugar y le colocaron una férula de tracción en la pierna derecha para inmovilizar la extremidad.
El accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas, sobre los carriles de sur a norte de la carretera Internacional, a la altura de Urías.
De acuerdo con los primeros datos, Marcial “N” conducía una motocicleta Italika FT-125 cuando se impactó contra la esquina posterior izquierda de un Mitsubishi Lancer, que circulaba en el mismo sentido.
Tras el impacto, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento. Personal de Sanidad de una patrulla del Ejército Mexicano le brindó los primeros auxilios, mientras vecinos de la zona utilizaron un paraguas para proporcionarle sombra mientras recibía atención.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y se hicieron cargo del parte de hechos correspondiente, además de realizar las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.