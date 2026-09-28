$!Motociclista queda lesionado tras impactarse contra un auto en la colonia Urías, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un motociclista resultó con lesiones de consideración luego de impactarse contra la parte trasera de un automóvil sedán, cuando circulaba por la carretera Internacional, a la altura de la colonia Urías, en Mazatlán.

El lesionado fue identificado como Marcial “N”, de 34 años de edad, quien presentó probables fracturas de tibia y peroné en la pierna derecha, así como una probable fractura de húmero en el brazo derecho.