$!Motociclista resulta gravemente herido en choque sobre la Álvaro Obregón, en Culiacán

CULIACÁN._ Un choque dejó como saldo a un motociclista con heridas de gravedad sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la colonia Guadalupe, en Culiacán.
El percance ocurrió en el cruce con la calle Río Mocorito, cerca de las 15:00 horas.
Aparentemente, el motociclista se habría pasado un alto para incorporarse a la avenida Obregón, lo cual provocó el accidente.
La persona herida es un hombre de apariencia adulta, sin identificar, que al parecer trabaja como repartidor.
Vestía una playera de rayas horizontales rojas con gris, pantalón de mezclilla negro, sandalias y calcetines negros.
La otra unidad involucrada fue un Hyundai HV-R color blanco de modelo reciente.
Agentes de Tránsito Municipal acudieron al punto del siniestro, cerraron uno de los carriles de la Obregón en sentido norte a sur e interrogaron a los ocupantes del automóvil blanco, para luego retirar ambas unidades.