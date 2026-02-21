Seguridad
Motociclista resulta gravemente herido en choque sobre la Álvaro Obregón, en Culiacán

El conductor de la moto presuntamente se pasó un alto a la altura de la colonia Guadalupe, lo que provocó el percance
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/02/2026 16:22
21/02/2026 16:22

CULIACÁN._ Un choque dejó como saldo a un motociclista con heridas de gravedad sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la colonia Guadalupe, en Culiacán.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Río Mocorito, cerca de las 15:00 horas.

Aparentemente, el motociclista se habría pasado un alto para incorporarse a la avenida Obregón, lo cual provocó el accidente.

La persona herida es un hombre de apariencia adulta, sin identificar, que al parecer trabaja como repartidor.

$!Motociclista resulta gravemente herido en choque sobre la Álvaro Obregón, en Culiacán

Vestía una playera de rayas horizontales rojas con gris, pantalón de mezclilla negro, sandalias y calcetines negros.

La otra unidad involucrada fue un Hyundai HV-R color blanco de modelo reciente.

Agentes de Tránsito Municipal acudieron al punto del siniestro, cerraron uno de los carriles de la Obregón en sentido norte a sur e interrogaron a los ocupantes del automóvil blanco, para luego retirar ambas unidades.

#Accidente
#Accidente en moto
#Choque
