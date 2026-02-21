$!Motociclista resulta gravemente herido en choque sobre la Álvaro Obregón, en Culiacán

CULIACÁN._ Un choque dejó como saldo a un motociclista con heridas de gravedad sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la colonia Guadalupe, en Culiacán.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Río Mocorito, cerca de las 15:00 horas.

Aparentemente, el motociclista se habría pasado un alto para incorporarse a la avenida Obregón, lo cual provocó el accidente.

La persona herida es un hombre de apariencia adulta, sin identificar, que al parecer trabaja como repartidor.