Motociclista resulta gravemente herido tras ser arrollado en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un motociclista, hasta el momento no identificado, ingresó de urgencia al Hospital General de Los Mochis tras ser arrollado por un vehículo este viernes 5 de junio.

El siniestro, que movilizó a los cuerpos de emergencia y seguridad, tuvo lugar en la intersección del bulevar Centenario y la calle Veracruz, en las cercanías de la colonia Rubén Jaramillo, una zona conocida por su intenso flujo vehicular en el sector poniente de la ciudad.

En los primeros reportes recabados en el lugar se señaló una presunta invasión de carril. El hombre circulaba a bordo de una motocicleta Honda de color verde por la calle Veracruz, en dirección al sur.

Testigos en el lugar indicaron que, al intentar incorporarse al bulevar Centenario con rumbo al oriente con dirección (hacia el Dren Juárez), el motociclista no realizó el alto obligatorio.

Fue en ese instante cuando la conductora de un automóvil Nissan Sentra, color blanco, que transitaba con preferencia sobre el Centenario hacia el oriente, no tuvo tiempo para frenar y lo impactó de lleno.

Al impacto, el motociclista salió disparado de su unidad, volando varios metros por el aire hasta chocar contra la cinta asfáltica en los carriles de contraflujo.

Su cuerpo quedó tendido e inmóvil, lo que provocó que los primeros automovilistas en detenerse creyeran que había perdido la vida instantáneamente.

Por su parte, la mujer al volante del Nissan Sentra logró maniobrar su unidad tras el impacto, deteniendo su marcha metros más adelante, en el área de estacionamiento de una tienda de conveniencia aledaña al crucero.

En cuestión de minutos, tras una llamada a los números de emergencia 911, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron a la escena. Tras evaluar al paciente, determinaron que presentaba múltiples lesiones de consideración y se encontraba en estado de inconsciencia.

El hombre rápidamente fue inmovilizado y trasladado al Hospital General IMSS Bienestar, mientras elementos de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se hicieron cargo de acordonar el área y cerrar parcialmente la circulación para evitar un segundo percance.

Los agentes viales realizaron el levantamiento de evidencias y el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades legales. Finalmente, ambas unidades, que resultaron con cuantiosos daños materiales, fueron remolcadas por una grúa y trasladadas a la pensión vehicular del municipio.