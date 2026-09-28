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Accidente

Motociclista resulta herido tras chocar con un perro en Rosario

El incidente ocurrió la noche del domingo sobre la carretera México 15, en la cabecera municipal
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/09/2026 07:48
28/09/2026 07:48

ROSARIO._ Un joven motociclista resultó herido al chocar con un perrito en la carretera México 15, a la altura de la cabecera Municipal.

El conductor herido fue identificado como Cristian “G”, con domicilio en la ciudad.

El hecho se informó que se registró alrededor de las 21:45 horas del domingo sobre la vía federal en la salida norte de la ciudad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Cruz Roja para brindar el auxilio, al presentar el conductor un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado de emergencia al Hospital Integral IMSS Bienestar.

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