Motociclista resulta herido tras chocar con un perro en Rosario

ROSARIO._ Un joven motociclista resultó herido al chocar con un perrito en la carretera México 15, a la altura de la cabecera Municipal.

El conductor herido fue identificado como Cristian “G”, con domicilio en la ciudad.

El hecho se informó que se registró alrededor de las 21:45 horas del domingo sobre la vía federal en la salida norte de la ciudad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Cruz Roja para brindar el auxilio, al presentar el conductor un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado de emergencia al Hospital Integral IMSS Bienestar.