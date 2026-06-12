Motociclista resulta herido tras chocar contra camioneta en Guasave

GUASAVE._ Un motociclista terminó con lesiones de consideración la noche del jueves tras un aparatoso choque por alcance contra un vehículo sobre la carretera estatal que conecta a la sindicatura de Tamazula con la comunidad de El Amole.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, el lesionado fue identificado como Denyz “N”, de 45 años de edad.

Las autoridades municipales detallaron que el accidente ocurrió cuando el hombre se desplazaba por la mencionada rúa a bordo de una motocicleta marca Italika, color negro, modelo 2025.

Los peritajes preliminares indican que el motociclista no guardó la distancia prudente de seguridad, lo que provocó que se impactara contra la parte trasera de una vagoneta Honda CRV, color gris, modelo 2006, la cual era operada por Fernando “N”, de 46 años.

Tras el fuerte impacto, la unidad a quedó con el frente completamente destrozado sobre la cinta asfáltica. Testigos en el lugar dieron aviso a los números de emergencia 911, lo que movilizó a los cuerpos de rescate.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle la atención prehospitalaria a Denyz. Al evaluar sus heridas, en diversas partes del cuerpo y la cabeza, los socorristas determinaron trasladarlo de emergencia a la clínica del Hospital IMSS Bienestar en Guasave.

Agentes de la Policía Municipal y elementos de la Coordinación de Movilidad Sustentable aseguraron la zona del percance y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.