$!Motociclista resulta herido tras ser embestido por un automóvil en el Centro de Los Mochis

AHOME. _ Con diversas lesiones en el cuerpo resultó un motociclista luego de ser embestido por un vehículo la mañana de este viernes 31 de julio, en el sector Centro de Los Mochis.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Ángel Flores y la avenida Venustiano Carranza. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de un automóvil Kia de color gris circulaba por la avenida Venustiano Carranza y, presuntamente, al llegar a la intersección no advirtió la presencia de la motocicleta, por lo que le cortó el paso.

A causa del impacto, el motociclista derrapó y salió proyectado contra el pavimento, sufriendo golpes en distintas partes del cuerpo. Personas que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 911.