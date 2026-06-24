$!Motociclista resulta lesionado tras chocar contra camión de personal en la Zona Dorada de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un motociclista sufrió lesiones de consideración al impactarse por alcance contra un camión de transporte de personal cuando ambos circulaban sobre la avenida Camarón Sábalo, en la Zona Dorada de Mazatlán.

El accidente fue reportado alrededor de las 09:00 horas de este miércoles, en el tramo comprendido entre las calles Gabriel Ruiz y Río Ibis.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la motocicleta se impactó contra la parte trasera de un camión que se había detenido para permitir el descenso de pasajeros. Tras el choque, la unidad ligera quedó incrustada en la carrocería del vehículo de transporte, luego de romper parte de la defensa posterior.

A consecuencia del fuerte impacto, el motociclista golpeó su rostro contra la estructura del camión y permaneció inconsciente durante varios minutos.