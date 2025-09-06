$!Motociclista resulta lesionado tras choque con camioneta en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras chocar contra una camioneta en un cruce de la carretera Internacional, a la altura de la colonia Urías.

El accidente se reportó a las 21:15 horas del viernes.

Según versiones en el lugar, el motociclista circulaba de norte a sur y con preferencia sobre la Internacional, pero una camioneta Honda Pilot se interpuso en su camino y lo impactó con la defensa delantera.