$!Motociclista resulta lesionado tras choque con camioneta en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras chocar contra una camioneta en un cruce de la carretera Internacional, a la altura de la colonia Urías.
El accidente se reportó a las 21:15 horas del viernes.
Según versiones en el lugar, el motociclista circulaba de norte a sur y con preferencia sobre la Internacional, pero una camioneta Honda Pilot se interpuso en su camino y lo impactó con la defensa delantera.
La unidad ligera y su conductor quedaron tendidos sobre el pavimento y de inmediato testigos del accidente solicitaron una ambulancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y después de valorar al motociclista, lo trasladaron a un hospital.
Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de deslindar responsabilidades de acuerdo al peritaje.