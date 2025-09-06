Seguridad
|
Accidente

Motociclista resulta lesionado tras choque con camioneta en Mazatlán

El percance ocurrió sobre la carretera Internacional, en la colonia Urías; el conductor fue trasladado a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos
Juvencio Villanueva |
06/09/2025 01:05
06/09/2025 01:05

MAZATLÁN._ Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras chocar contra una camioneta en un cruce de la carretera Internacional, a la altura de la colonia Urías.

El accidente se reportó a las 21:15 horas del viernes.

Según versiones en el lugar, el motociclista circulaba de norte a sur y con preferencia sobre la Internacional, pero una camioneta Honda Pilot se interpuso en su camino y lo impactó con la defensa delantera.

$!Motociclista resulta lesionado tras choque con camioneta en Mazatlán

La unidad ligera y su conductor quedaron tendidos sobre el pavimento y de inmediato testigos del accidente solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y después de valorar al motociclista, lo trasladaron a un hospital.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de deslindar responsabilidades de acuerdo al peritaje.

#Accidente
#Choque
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube