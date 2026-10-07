Motociclista termina en el hospital tras chocar por alcance contra camión oficial en Guasave

GUASAVE. _ Con diversas lesiones resultó un joven motociclista la mañana de este miércoles, luego de protagonizar un fuerte accidente de tránsito al estrellarse contra la parte posterior de un camión de volteo propiedad del gobierno municipal, en el sector norte de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable precisó que el herido responde al nombre de Ángel Gastón “N”, de 20 años de edad, quien al momento del siniestro se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Italika 150, modelo 2017 y de color azul.

El reporte vial de la corporación preventiva indica que los hechos ocurrieron cuando el joven circulaba sobre el bulevar 20 de Noviembre. Al llegar al cruce con la calle Margaritas, en las inmediaciones de la colonia Jardines de San José, presuntamente no guardó la distancia reglamentaria.

Esta acción provocó que el motociclista se impactara de manera directa contra la parte trasera de un camión de carga marca Freightliner, color blanco y modelo 2009. La unidad pesada, que pertenece al Ayuntamiento de Guasave, era conducida en ese momento por José Abelardo “N”, de 50 años.

Tras el encontronazo, el joven quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar del accidente para aplicarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un nosocomio local para que recibiera la atención y valoración médica especializada.

Agentes de la Coordinación de Movilidad Sustentable se apersonaron en la escena para realizar el peritaje de ley correspondiente y coordinar el flujo vehicular. Finalmente, ordenaron el remolque de ambas unidades a la pensión de guardia, donde quedaron a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.