$!Motociclistas armados disparan contra la fachada de una vivienda en la colonia Colosio Sí, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque de disparos contra una vivienda se registró la noche de este domingo en la colonia Colosio Sí; una mujer que se encontraba en la casa resultó ilesa.
El reporte de disparos se emitió a las 18:00 horas, indicando una vivienda ubicada sobre la calle Kino Viejo casi esquina con la calle Filiberto Velarde de la colonia Colosio Sí.
Versiones en el lugar indicaron que hombres armados a bordo de una motocicleta se detuvieron frente a la vivienda y realizaron los disparos, para de inmediato darse a la fuga.
Frente a la fachada se localizaron cinco casquillos de arma corta y los proyectiles dejaron huella en el marco de la puerta de una recamara y otro mas en la fachada de la vivienda.
La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales y elementos del Ejército hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.