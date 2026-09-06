$!Motociclistas armados disparan contra la fachada de una vivienda en la colonia Colosio Sí, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un nuevo ataque de disparos contra una vivienda se registró la noche de este domingo en la colonia Colosio Sí; una mujer que se encontraba en la casa resultó ilesa.

El reporte de disparos se emitió a las 18:00 horas, indicando una vivienda ubicada sobre la calle Kino Viejo casi esquina con la calle Filiberto Velarde de la colonia Colosio Sí.

Versiones en el lugar indicaron que hombres armados a bordo de una motocicleta se detuvieron frente a la vivienda y realizaron los disparos, para de inmediato darse a la fuga.