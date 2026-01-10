$!Motociclistas armados privan de su libertad a un joven en Mazatlán

MAZATLÁN._ Motociclistas armados sacan por la fuerza a un joven de su casa en la colonia Francisco I. Madero y lo privan de su libertad.

La privación ilegal se reportó a las autoridades a las 13:50 en la calle Plutarco Elías Calles, casi esquina con Pascual Ortiz.

Según testigos, motociclistas armados llegaron y sacaron al joven de su domicilio y lo subieron a la fuerza a una motocicleta y se lo llevaron con rumbo desconocido.