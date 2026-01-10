Seguridad
|
Delincuencia

Motociclistas armados privan de su libertad a un joven en Mazatlán

El hecho se reportó en la colonia Francisco I. Madero
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/01/2026 14:55
10/01/2026 14:55

MAZATLÁN._ Motociclistas armados sacan por la fuerza a un joven de su casa en la colonia Francisco I. Madero y lo privan de su libertad.

La privación ilegal se reportó a las autoridades a las 13:50 en la calle Plutarco Elías Calles, casi esquina con Pascual Ortiz.

Según testigos, motociclistas armados llegaron y sacaron al joven de su domicilio y lo subieron a la fuerza a una motocicleta y se lo llevaron con rumbo desconocido.

El joven privado de la libertad fue identificado como Edwin, de 20 años de edad.

Policías municipales y elementos del Ejército llegaron al lugar para tomar la denuncia de los familiares, mientras que eres socorristas de cruz roja atendieron a familiares que sufrieron crisis nerviosa.

