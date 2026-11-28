MAZATLÁN._ Un hombre, adulto mayor de 65 años, fue arrollado por un motociclista en un hecho de tránsito registrado en la avenida Internacional a la altura de la colonia Juárez.

El accidente se registró a las 08:10 horas, en el cruce de la avenida Internacional y la calle Ángel Armenta.

El motociclista viajaba con un acompañante cuando arrolló al adulto mayor que cruzaba la mencionada avenida; tras el impacto, el peatón quedó tendido sobre el pavimento y los motociclistas se detuvieron cuadras adelante, ya que el conductor se lesionó una mano al momento del impacto y no podía detener la unidad.