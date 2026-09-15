Motociclistas asesinan a balazos a adulto mayor en la colonia Francisco I. Madero, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un adulto mayor fue asesinado tras un ataque armado perpetrado por hombres armados que le dispararon desde dos motocicletas en movimiento.

La agresión se reportó a las 23:30 horas del lunes en la esquina de las calles Jiménez y Rafael Buelna, en la Colonia Francisco I. Madero.

Según testigos, cuatro hombres armados con armas cortas, que transitaban a bordo de dos motocicletas, dispararon en repetidas ocasiones contra un adulto mayor que se encontraba en dicha esquina.

Policías municipales llegaron al lugar y descubrieron al adulto mayor tendido e inmóvil a media calle y por protocolo solicitaron una ambulancia de Cruz Roja.

Socorristas de la institución valoraron al hombre agredido, pero ya no contaba con signos vitales.

La zona quedó acordonada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.