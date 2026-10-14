Motociclistas asesinan en Mazatlán a un hombre a balazos en el Fraccionamiento Los Laureles

MAZATLÁN._ La madrugada de este miércoles motociclistas asesinaron a balazos a un hombre en calles del Fraccionamiento Los Laureles, en Mazatlán.

El ataque armado se reportó a las 00:50 horas, indicando la esquina de la Avenida Fénix con la Calle Cardenal de dicho fraccionamiento.

Según testigos, dos hombres armados a bordo de una motocicleta, dispararon en al menos tres ocasiones contra un hombre que se encontraba sobre la banqueta.

Tras la agresión, elementos del Ejército llegaron al lugar y personal de sanidad trataron de auxiliar a la víctima que quedó tendida en el pavimento, pero ya no contaba con signos vitales a causa de las heridas de bala.

La zona fue acordonada y resguardada por los elementos castrenses hasta que se llevaron a cabo las diligencias de ley por parte de la Fiscalía General del Estado.