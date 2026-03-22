$!Motociclistas disparan contra auto y hieren a una persona en Urbi Villas del Real en Mazatlán

A las 18:30 horas, las autoridades fueron alertadas sobre una persecución en calles del fraccionamiento Urbi Villas del Real, entre un auto y hombres armados que disparaban desde una motocicleta.

MAZATLÁN._ Tras una persecución con disparos desde una motocicleta contra los ocupantes de un automóvil, un hombre resultó con heridas de bala y quedó al interior de un vehículo en calles del fraccionamiento Urbi Villas del Real; fue trasladado de urgencia a un hospital.

Tras el despliegue operativo de Policías Municipales se localizó el automóvil Volkswagen Jetta con impactos de bala estacionado en la calle Monturas del fraccionamiento en mención, donde uno de los ocupantes resultó con heridas de bala y fue auxiliado por paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Según versiones en el lugar, otros ocupantes que viajaban en el vehículo lograron huir de los atacantes que viajaban en motocicleta y se desconoce si también resultaron heridos.

La zona donde quedó el vehículo fue asegurada por Policías Municipales y elementos del Ejército, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.